كريستيانو رونالدو يحدد الفائز بـ الكرة الذهبية

كريستيانو رونالدو يحضر:

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب البرتغال، كشف عن هوية الفائز بلقب الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن عام 2022.وبحسب ما ذكرته صحيفة Le Parisien الفرنسية فإن حضور رونالدو لحفل البالون دور في مدينة باريس الفرنسية يوم 17 أكتوبر الجاري جاء بسبب علمه بفوز الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني بجائزة البالون دور.وفي سبتمبر الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة للفائز بلقب الكرة الذهبية عن موسم 2021/ 2022 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وجاء الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني في المركز الأول، يليه السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث، البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد رابعًا، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني في المركز الخامس. ويغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ عام 2005 عن التواجد في قائمة البالون دور، حيث سبق له التتويج بالجائزة في سبع مناسبات.