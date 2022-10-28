كريستيانو رونالدو يُسجل الهدف رقم 701

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الوصول إلى الهدف رقم 701 في مسيرته مع الأندية التي سبق له أن مثلها ومع المنتخب البرتغالي منذ بداية مشواره الاحترافي في عام 2003.

إنجاز كريستيانو رونالدو

وكان رونالدو سجل هدفًا لـ مان يونايتد في شباك نادي شيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ الدوري الأوروبي على الرغم من قلة مشاركاته مع اليونايتد بالموسم الحالي.

النجم البرتغالي صاحب الـ37 عامًا، وصل لـ هدفه رقم 701 بعد أن كان تعرض لعقوبة من قبل المدرب الهولندي إريك تين هاج على خلفية سلوكه السيئ في مباراة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

وفي مباراة مانشستر يونايتد ضد شيريف تيراتسبول، البرتغالي ديوغو دالوت كان نجح في إحراز الهدف الأول لليونايتد من ضربة رأسية بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح مان يونايتد في إحراز هدفين عبر اللاعبين الإنجليزي ماركوس راشفورد والبرتغالي كريستيانو رونالدو بالدقيقتين الـ65 والـ82.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مان يونايتد في إنجلترا.

وأصبح رصيد مان يونايتد بعد الفوز 12 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بينما يتواجد فريق شيريف تيراسبول بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط.