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ضمن منافسات الدوري

كريم البركاوي ثاني هدافي الرائد

2022-10-06 الساعة 3:55
كريم البركاوي ثاني هدافي الرائد
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم النجم المغربي كريم البركاوي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

كريم البركاوي يتألق

وأصبح كريم البركاوي ثاني الهدافين في تاريخ الرائد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، بعد تسجيله لهدف في شباك العدالة، حيث وصل إلى الهدف رقم 30.  
الرائد
احتفال البركاوي بالهدف
ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إسماعيل بانغورا يتفوق على كريم البركاوي، حيث نجح في تسجيل 37 هدفًا، ليتصدر قائمة هدافي الرائد في البطولة.  
كريم البركاوي
البركاوي

الرائد يواجه الشباب

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الرائد على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي. وقبل مباراة اليوم، ينفرد الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السابع برصيد 9 نقاط.
الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl
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