كريم بنزيما مُرشح لـ جائزة جلوب سوكر

دخل الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر في نسختها الـ13.

وتُنظم الجائزة برعاية كل من مجلس دبي الرياضي وجوائز دبي، حيث ستضم الجوائز في العام الحالي جائزة أفضل لاعب لدى مشجعي تيك توك، حيث رُشح ليونيل ميسي ومحمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

جوائز جلوب سوكر

كذلك رُشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في عام 2022 الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي تيبو كورتوا والنرويجي إيرلينج هالاند، بينما رُشحت الإسبانية أليكسيا بوتياس نجمة برشلونة الإسباني والإنجليزية لوسي برونز لاعبة برشلونة، لجائزة أفضل لاعبة في العام من جلوب سوكر.

أيضًا رُشح كل من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني بيب جوارديولا والبرتغالي جوزيه مورينيو لجائزة أفضل مدرب في العام الحالي من جلوب سوكر

يذكر أن بنزيما كان فاز يوم الاثنين الماضي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب عن موسم 2021/ 2022، حيث قُدمت الجائزة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وشارك بنزيما في مباراة إلتشي، حيث تخطى فريق ريال مدريد، مضيفه إلتشي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

بدأت المباراة سريعًا بضغط هجومي من قبل الريال حيث سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لـ الريال، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود تسلل على البرازيلي فينسيوس جونيور.

ولم ييأس الريال، ونجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب فريدريكو فالفيردي بالدقيقة الحادية عشرة من تصويبة قوية.

وواصل الريال ضغطه الهجومي، ليُضيف هدفًا عبر النمساوي دافيد ألابا، ولكن تم إلغاؤه بسبب التسلل على اللاعب ألابا.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بتفوق الريال بهدف دون رد.

حاول إلتشي بالدقيقة الأولى من الشوط الثاني، إحراز هدف التعادل ولكن دون فائدة، ثم سجل ريال مدريد هدفًا عبر بنزيما ليتم إلغاؤه بداعي التسلل من قبل تقنية الفيديو للمرة الثالثة.

وهذه المرة لم ييأس الريال، ليضيف ثاني الأهداف عبر بنزيما بالدقيقة الـ75، ثم نجح الإسباني ماركو أسينسيو في إضافة ثالث الأهداف لـ الريال بالدقيقة التسعين.