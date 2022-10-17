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بعد تألقه مع الريال ومنتخب فرنسا

كريم بنزيما يحصد الكرة الذهبية 2022

2022-10-17 الساعة 11:45
كريم بنزيما يحصد الكرة الذهبية 2022
المواطن - الرياض

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توج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022.

كريم بنزيما يتوج بالجائزة

وسلم مدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، كريم بنزيما جائزة أفضل لاعب في العالم خلال الحفل الذي أُقيم في العاصمة باريس.
زيدان وبنزيما
زيدان يسلم بنزيما الجائزة – المصدر @francefootball
وخطف كريم بنزيما الأنظار بمستواه خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث ساهم في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب الهداف في البطولتين. كما ظهر كريم بنزيما بشكل مميز مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، وساهم في تتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية، الأمر الذي لعب دورًا بارزًا في تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في مشواره.  
كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

منافسة قوية

وتفوق بنزيما على العديد من نجوم كرة القدم في سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، وفي مقدمتهم؛ المصري محمد صلاح “ليفربول”، السنغالي ساديو ماني “بايرن ميونيخ”، البلجيكي “تيبو كورتوا”. جدير بالذكر أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي هو المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2021، ويُعد صاحب الرقم القياسي بحصوله على الكرة الذهبية 7 مرات.
محمد صلاح
صلاح – المصدر @premierleague
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