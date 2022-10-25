كسوف الشمس لن يتكرر قبل 5 سنوات

شهدت مناطق المملكة ظهر اليوم كسوف الشمس الجزئي الثاني والأخير لهذا العام بالتزامن مع وصول القمر منزلة الاقتران لشهر ربيع الآخر.

مراحل كسوف الشمس

ورصدت الجمعية الفلكية بجدة كل مراحل كسوف الشمس الجزئي بمدينة جدة بنسبة (21.5%) واستمر لمدة ساعتين و6 دقائق، ما بين الساعة 01:32 ظهرًا والساعة 03:38 عصرً،ا علمًا أن السماء لم تكن صافية، ما أثر على جودة الصور الملتقطة التي خضعت للتحسين لإخراجها بأفضل حال.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة أن الكسوف الذي حدث اليوم يعد الفرصة الأخيرة لرؤية كسوف الشمس، الذي لن يتكرر محليًا إلا بعد خمس سنوات إن شاء الله، حيث ستشهد سماء المملكة وعدة دول عربية كسوفًا كليًا للشمس مطلع أغسطس 2027.

خسوف كلي

يذكر أنه سيتبع كسوف الشمس الجزئي بعد أسبوعين في 8 نوفمبر 2022 خسوف كلي للقمر سيشاهد من الساحل الغربي للولايات المتحدة مع أستراليا وجنوب شرق آسيا، ولكنه لن يكون مشاهدًا في الوطن العربي.