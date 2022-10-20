كسوف جزئي للشمس الثلاثاء المقبل

أكد المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، أن الأرض سوف تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس يوم الثلاثاء القادم 25 أكتوبر الجاري، ويرصد في جميع مناطق المملكة.

وتابع هندي في تغريدات له عبر تويتر أن الكسوف الجزئي للشمس سوف تكون ذروته على روسيا ووسط آسيا بنسبة 82%، أما في الوطن العربي، فسيكون كشوف الشمس بنسبة تتراوح بين 46% في بغداد إلى 0.3% بالجزائر.

يُرصد بالمملكة:

وأضاف هندي، أن كسوف الشمس سوف يشاهد من أوروبا وشمال إفريقيا، كما يرصد في جميع مناطق المملكة، ويكون أعلى في الخفجي بنسبة 41%. فيما سيكون الأقل في جزر فرسان بنسبة 15%.

وستكون نسبة كسوف الشمس في نجران 19%، وفي عسير 17 %، وفي مكة المكرمة 22%، وفي الرياض 33%، وفي الدمام 39 %، وفي القصيم وحائل 34%، وفي المدينة المنورة 27%، وفي تبوك 30%.

الذروة:

وتابع هندي قائلًا: إن كسوف الشمس الجزئي ستكون ذروته في الساعة الثانية وأربع وعشرون دقيقة ظهرًا، ناصحًا باستخدام الفلتر والنظارات الخاصة، عند رصد الكسوف لعدم تضرر العينين