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كلمات مؤثرة لا تنساها المسعفة فتون

2022-10-28 الساعة 8:32
كلمات مؤثرة لا تنساها المسعفة فتون
المواطن - الرياض

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كشفت المسعفة فتون، كلمات مؤثرة لا تنساها في أول موقف لها كمسعفة، مشيرة إلى أنها تأثرت كثيرًا.

وقالت فتون، خلال لقائها بقناة السعودية: “كنا طالعين لحالة على أساس أنها إغماء بسيط، ورأيت طفلين في عمر ما بين 9 و11 سنة، يصيحون ويبكون ويقولون لي ساعدي ماما”.

وأضافت: “توقعت أنها حالة حرق أو شيء بسيط، فلما دخلنا لقيناها على الأرض الله يرحمها كان حصل لها توقف قلب وتنفس فاضطرينا نسوي لها إنعاش، وحاولنا نخلي الأب يبعد الأطفال لأن موقف مو بسيط وصعب يشفون إسعاف والدتهم لأن عمرهم صغير”.

وتابعت فتون: “وبالنسبة لي أو ما دخلت شكلهم وهو يبكوا ويترجوا أني أساعد أمهم موقف صعب كثير عليا”.

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