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للبكالوريوس التقني ولدرجة الدبلوم

كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تفتح باب القبول

2022-10-11 الساعة 2:20
كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تفتح باب القبول
المواطن - واس

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أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل للبكالوريوس التقني ولدرجة الدبلوم (الصباحي والمسائي)، وذلك للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1444هـ.

برامج كلية الاتصالات

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن القبول والتسجيل للبكالوريوس التقني سيبدأ من تاريخ 20/3/1444هـ، ولمدة خمسة أيام، وسيكون للمتدربين الراغبين والحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي، ودبلوم الإلكترونيات، ودبلوم الاتصالات، فيما سيكون التسجيل لدرجة الدبلوم للمتدربين الراغبين والحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي والمعاهد الصناعية بتاريخ 27 / 3 / 1444هـ، ويستمر خمسة أيام.

معايير القبول

وأشار إلى أن البكالوريوس الصباحي يخضع لعدة معايير، بينما يتم قبول المتدربين المتفرغين جزئياً أو كلياً في البكالوريوس المسائي، والحاصلين على أحد المؤهلات المطلوبة (دبلوم كليات الاتصالات، ودبلوم الكليات التقنية أو ما يعادله في التخصصات المذكورة, ودبلوم المعاهد الأهلية)، بشرط أن لا يكون قد تم قبول المتقدم في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية. وأكد المهندس العامودي أهمية الالتزام بصحة المعلومات المسجلة خلال التقديم من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي، لافتاً إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.
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