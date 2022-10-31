كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الطلبة المستجدين

تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بلومبرج: السعودية أسرع الاقتصادات نموًا أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب السديس: الحاقدون متربصون وجميعنا درع رادع للأعداء خلال ساعات.. بداية الدوام الشتوي بجميع المدارس إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض غدًا.. تطبيق الدوام الشتوي السجن 30 عامًا لرجل دفع زوجته من أعلى منحدر أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية
استقبلت كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (66) من حملة الثانوية العامة، وذلك بعد إعلان قبولهم النهائي.
وكانت الكلية قد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين، وإعداد البرامج لتهيئتهم والتأكد من جاهزية الكتائب والميادين والقاعات الدراسية، والأجنحة والمعامل التعليمية، والخدمات المساندة.