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الملتحقون بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الطلبة المستجدين

2022-10-31 الساعة 5:41
كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الطلبة المستجدين
المواطن - واس

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استقبلت كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (66) من حملة الثانوية العامة، وذلك بعد إعلان قبولهم النهائي.

وكانت الكلية قد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين، وإعداد البرامج لتهيئتهم والتأكد من جاهزية الكتائب والميادين والقاعات الدراسية، والأجنحة والمعامل التعليمية، والخدمات المساندة.

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