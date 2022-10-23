كليتا التقنية بصامطة وطبرجل تفتتحان القبول

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بدأت الكلية التقنية بمحافظة صامطة اليوم، التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1444هـ، عبر “بوابة قبولي” في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح عميد الكلية محمد بن حسين طليس، أن التسجيل الذي يستمر لمدة خمسة أيام، سيكون متاحًا في تخصصات تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم، وتقنية إدارة أنظمة الشبكات، وتقنيات محاسبية، وتقنية الإنشاءات المدنية، وتقنية الإنشاءات المعمارية، وتقنية المساحة.
ودعا عميد الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني ” بوابة قبولي ” وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها، مبينا أن ترشيح القبول سيرسل عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بعد مراجعته لمقر الكلية.
من جهة أخرى بدأت الكلية التقنية للبنين بطبرجل باستقبال طلبات القبول على برامج الدبلوم الصباحي، وذلك لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، في أربعة أقسام وتخصصاتها: الدعم الفني، الإدارة المكتبية، ميكانيكا السيارات، القوى الكهربائية.
وأوضحت الكلية أن المتدرب يمنح مكافأة شهرية قدرها 990 ريالًا، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 2 ربيع الآخر على البوابة الإلكترونية للقبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط :