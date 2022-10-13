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كان مخططاً لها مسبقاً

كواليس صادمة بحادثة زاهدان وقتل المصلين

2022-10-13 الساعة 9:58
كواليس صادمة بحادثة زاهدان وقتل المصلين
المواطن - متابعة

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كشف الزعيم السني الإيراني الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهي، رئيس جامعة دار العلوم زاهدان، أن المجزرة التي وقعت بتاريخ 3 ربيع الأول 1444، وتوفي وجرح فيها أكثر من 400 من أبناء أهل السنة، كان مخططاً لها مسبقاً. وقال في اللقاء الأسبوعي لأساتذة الجامعة السنية العريقة، إن الطرف الآخر في إشارة منه للنظام الإيراني قد استعدّ لذلك بالفعل.

الوعي واليقظة

وأضاف: من الآثار الجيّدة لهذه الحادثة أنها دفعت أهلنا إلى الوعي واليقظة، وزال الخوف من قلوبهم. لقد جاء الله بهذه الحادثة العظيمة ليوقظنا. إذا لم يوقظنا هذا الحادث الذي هز العالم، فماذا يوقظنا؟ وأردف: على العلماء ووجهاء القبائل الذين يقومون خوفاً أو طمعاً بإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام التابعة لبعض المؤسسات ويلقون الملح على جروح المظلومين، أن يتخلصوا من هذه التبعية والشعور بالرق. إذا فقدنا ضميرنا، فلن يغفرنا الشعب.

محاكمة المسؤولين

كما أشار الشيخ عبدالحميد إلى أن المصلين استهدفوا في صدورهم ورؤوسهم، قائلاً: ما هي جريمة المصلين ليُقتلوا؟ في الأحداث التي وقعت لاحقاً، المتسببون نفس المجرمين الذين أطلقوا النار على الشعب، وأثاروا غضب الشعب بجريمتهم، وكانوا سبب الاضطرابات. وطالب بمحاكمة ومعاقبة من قتلوا المصلين وأمروا بإطلاق النار عليهم.
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