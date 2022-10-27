كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم الآسيوي

تقابل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم الخميس، مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور الأمين العام للاتحاد الآسيوي داتو ويندسور، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.

وقدم رئيس الاتحاد الآسيوي خلال اللقاء التهنئة إلى رئيس الاتحاد السعودي على الإنجازات المتواصلة التي حققتها كرة القدم السعودية، معربًا عن تمنياته للمنتخب السعودي بالنجاح خلال مشاركته في كأس العالم “قطر 2022”.

ياسر المسحل

وشدد الشيخ سلمان على أهمية العلاقات القوية بين الاتحادين الآسيوي والسعودي، مرحبًا بالتزام الاتحاد السعودي تجاه روح الوحدة والتضامن التي يرتكز عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في التعامل مع جميع الاتحادات الوطنية والإقليمية.