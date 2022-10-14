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لن يشارك في الكلاسيكو بعد غد الأحد

كورتوا يمنح برشلونة مفاجأة سارة !

2022-10-14 الساعة 8:06
كورتوا يمنح برشلونة مفاجأة سارة !
المواطن - محمد سمعه

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تلقى نادي برشلونة الإسباني مفاجأة سارة بغياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن مواجهة البارشا في كلاسيكو الدوري الإسباني بعد غد الأحد. ووفقًا لما ذكرته صحيفة Marca الإسبانية فإن كورتوا لن يشارك مع ريال مدريد ضد برشلونة؛ حيث لم يتواجد في التدريبات الجماعية؛ نظرًا لعدم تعافيه من الإصابة. ولن يغامر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بإشراك كورتوا أمام البارشا، حيث سيمنحه الوقت الكافي للتعافي قبل المشاركة في مونديال قطر مع منتخب بلجيكا.

موعد مباراة برشلونة والريال 

وتُقام مباراة البارشا ضد ريال مدريد بعد غد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة.
تيبو كورتوا حارس ريال مدريد
تيبو كورتوا حارس ريال مدريد
وكان ريال مدريد، أعلن في الثاني من أكتوبر الجاري عن إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم،  تيبو كورتوا، قبل مباراة أوساسونا. وذكر ريال مدريد: “بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص حالته بأنه مصاب في عرق النساء الأيسر”.
كورتوا
كورتوا – المصدر @ChampionsLeague
وتابع نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “عودة حارس المرمى البلجيكي إلى المباريات تعتمد على إيقاع تعافيه من الإصابة”. جدير بالذكر أن برشلونة يسعى للفوز على ريال مدريد تعويضًا لإخفاقه في دوري أبطال أوروبا، بالتعادل ضد نادي إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3/ 3 في ملعب الكامب نو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة دوري الأبطال.
كورتوا
كورتوا – المصدر @realmadrid
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