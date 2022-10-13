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بعد نهاية الجولة السابعة

كورونادو الأكثر صناعة للأهداف بدوري روشن

2022-10-13 الساعة 5:03
كورونادو الأكثر صناعة للأهداف بدوري روشن
المواطن - الرياض

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ظهر النجم البرازيلي إيغور كورونادو بشكل مميز مع فريقه الاتحاد ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة مميزة.

كورونادو في الصدارة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بعد مرور 7 جولات، ويتصدرها كورونادو برصيد 4 أهداف.
كورونادو
كورونادو – المصدر spl
ونجح 5 لاعبين في صناعة 3 أهداف بعد نهاية الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وهم؛ ثنائي النصر، غيسلان كونان وسامي النجعي، ونجما الشباب، هتان باهبري وآرون بوبيندزا، ونجم الفتح، كريستيان كويفا.
كريستيان كويفا
كويفا – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة السابعة برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف. ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثالث بـ15 نقطة، بالتساوي مع نظيره الطائي، ثم الهلال، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب دوري روشن السعودي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الشباب دوري روشن السعودي
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
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