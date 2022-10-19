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كورونادو يتألق مع الاتحاد

2022-10-19 الساعة 3:46
كورونادو يتألق مع الاتحاد
المواطن - مروة نبيل

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واصل النجم البرازيلي إيغور كورونادو تألقه مع الاتحاد، وظهر بشكل مميز في انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق كورونادو

ويُعد كورونادو من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حتى الآن، ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي بعد مرور 8 جولات، برصيد 5 أهداف. وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز أرقام كورونادو، حيث نجح في تسجيل هدف وصنع 5 آخرين، وقام بـ19 تمريرة مفتاحية، ومنحته تقييم 7.40 درجة.
كورونادو
النجم البرازيلي – المصدر @SPL

الاتحاد هذا الموسم

على الجانب الآخر، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل جيد مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، حيث تجنب الخسارة حتى الآن، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة.
الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
واستغل نونو سانتو فترة توقف دوري روشن السعودي حاليًا، بسبب استعدادات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وقرر خوض الاتحاد لمعسكر في أبو ظبي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad
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