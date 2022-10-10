Icon

حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا Icon انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض Icon انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس Icon واتساب ينافس ميزة في Google Meet Icon National Interest: السعودية أفضل من أمريكا Icon حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً Icon بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Icon برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم Icon أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كيم جونغ أون أشرف عليها بنفسه 

كوريا الشمالية تحاكي ضرب جارتها الجنوبية نوويًا 

2022-10-10 الساعة 4:37
كوريا الشمالية تحاكي ضرب جارتها الجنوبية نوويًا 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قالت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، اليوم الاثنين، إن هناك تجارب صاروخية أجرتها الدولة تضمنت تدريبات نووية تكتيكية لمحاكاة ضرب جارتها الجنوبية، وأشرف عليها الرئيس كيم جونغ أون. وجاء ذلك ردًا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في المنطقة. وحرص كيم على الحصول على أسلحة نووية تكتيكية، وهي أصغر وأخف وزنًا ومصممة للاستخدام في ساحة المعركة، وجعلها كأولوية قصوى، وتعهد هذا العام بتطوير القوات النووية لكوريا الشمالية بأسرع سرعة ممكنة. كوريا الشمالية تحاكي ضرب الجنوبية نوويًا  (2) وقامت كوريا الشمالية بمراجعة قوانينها النووية الشهر الماضي، حيث حددت مجموعة واسعة من السيناريوهات التي يمكن أن تمتلك فيها أسلحة نووية وذلك مع إعلان كيم أن كوريا الشمالية قوة نووية، وهذا ينهي إمكانية إجراء مفاوضات بشأن ترسانتها. ومنذ إعلان كيم عن ذلك، كثفت سيول وطوكيو وواشنطن التدريبات العسكرية المشتركة، بما في ذلك نشر حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية في المنطقة مرتين، مما أثار حفيظة بيونغ يانغ، التي تعتبر مثل هذه التدريبات بمثابة تدريبات على الغزو.

كوريا الشمالية تستهدف البنية التحتية 

وردًا على ذلك، قررت كوريا الشمالية تنظيم تدريبات عسكرية في إطار محاكاة حرب فعلية، استهدفت موانئ ومطارات ومرافق القيادة العسكرية في كوريا الجنوبية. وقال تقرير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، إن وحدات الجيش الكوري الشمالي أجرت تدريبات عسكرية في الفترة من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر من أجل فحص وتقييم قدرة ردع الحرب والهجوم النووي المضاد. كوريا الشمالية تحاكي ضرب الجنوبية نوويًا  (2) وأضافت أن كيم رفض فكرة استئناف المحادثات قائلًا إن كوريا الشمالية لم تشعر بضرورة القيام بذلك، وذكر التقرير أيضًا أن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي في 4 أكتوبر والذي حلّق فوق اليابان وأثار تحذيرات إجلاء نادرة، اشتمل على صاروخ باليستي متوسط ​​المدى من نوع أرض-أرض. ويهدف هذا الاختبار إلى إرسال تحذير أكثر قوة ووضوحًا للأعداء. ومن جهتها، نشرت كوريا الشمالية أيضًا صورًا متعددة لعمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة والاختبارات والتدريبات التي تُظهر كيم جونغ أون وهو يشرف عليها جميعًا، ويعطي الأوامر ويظهر مع الجنود المبتسمين. وبالإضافة إلى مجموعة التدريبات النووية قالت بيونغ يانغ إنها أجرت تدريبات هجوم جوي مشتركة واسعة النطاق، ويشمل هذا أكثر من 150 طائرة مقاتلة. كوريا الشمالية تحاكي ضرب الجنوبية نوويًا  (2)
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...
السعودية اليوم

أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن...

السعودية اليوم
CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 
تقارير

CNN: جهود البيت الأبيض لثني أوبك+ فاشلة 

تقارير
الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام
صحة وطب‎

الفيروسات المسببة للأمراض تنشط هذه الأيام

صحة وطب‎
بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل
الرياضة العالمية

بنفيكا يُجبر باريس سان جيرمان على التعادل

الرياضة العالمية
مؤشر تداول يغلق منخفضًا
السوق

مؤشر تداول يغلق منخفضًا

السوق
مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول
صحة وطب‎

مشروب في متناول اليد يخفض مستويات الكوليسترول

صحة وطب‎
الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تفعّل المعرض الرقمي المتنقل

السعودية اليوم
البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد
السعودية اليوم

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه