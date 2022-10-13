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حلقا فوق البحر لـ2000 كيلومتر

كوريا الشمالية تختبر صاروخين بإشراف كيم

2022-10-13 الساعة 4:01
كوريا الشمالية تختبر صاروخين بإشراف كيم
المواطن - متابعة

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أعلنت كوريا الشمالية، إطلاقها صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية.

بإشراف كيم 

ونقلت قناة “العربية”، عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم كيم جونج أون أعرب عن “رضاه البالغ” على هذه التجربة التي أشرف عليها شخصيًا من مكان إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أنهما حلقا فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر.

تدريب نووي

وبعد تجربة سابعة لإطلاق صاروخ باليستي خلال أسبوعين، قاد كيم أيضًا، تدريبًا لوحدة العمليات النووية التكتيكية في البلاد في الفترة من 25 سبتمبر إلى التاسع من أكتوبر الجاري. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي أشرف على التدريبات، وتعهد بتعزيز العمليات العسكرية في البلاد في المستقبل، مضيفًا أنه ليست هناك حاجة لإجراء حوار مع أعدائه. كما أضاف تقرير الوكالة أن الصاروخ الباليستي الذي أطلق فوق اليابان في 4 أكتوبر الجاري، كان مطوراً وحديثاً، ويهدف إلى توجيه تحذير أقوى وأكثر وضوحاً لأعداء كوريا الشمالية.
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