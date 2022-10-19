كوريا الشمالية تطلق 250 قذيفة مدفعية

أطلقت كوريا الشمالية 250 قذيفة مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي، وذلك في رسالة تحذيرية لجارتها الجنوبية بعد أن بدأت تدريبات دفاعية سنوية تهدف لزيادة قدرتها على مواجهة تهديدات بيونج يانج. ونقلت شبكة “سكاي نيوز عربية” عن بيان لهيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت نحو 100 قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي. تحذير لكوريا الجنوبية وعقب ذلك، أكدت كوريا الشمالية أن إطلاق القذائف يهدف لإرسال “تحذير شديد” إلى سيول، ردًا على إطلاقها عشرات من قذائف المدفعية الثلاثاء بين الساعة 9:55 صباحًا والساعة 5:22 مساءً بالتوقيت المحلي. مناورات محمومة وأوضحت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري أن: “مناورات الحرب على الشمال تجري بطريقة محمومة”. وأضافت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: “من أجل إرسال تحذير شديد مجددا، تم التأكد من إطلاق وحدات الجيش الشعبي الكوري على الجبهتين الشرقية والغربية نيرانا تهديدية تحذيرية باتجاه البحرين الشرقي والغربي، كإجراء عسكري مضاد قوي”. ودعت كوريا الجنوبية إلى التوقف فورًا عن الاستفزازات “المتهورة” و”التحريضية” التي تصعد التوتر العسكري في منطقة الجبهة.