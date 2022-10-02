كويتي: تكسرت ضلوعي في سجون أمريكا

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وأضاف الكويتي ياسر البحري، الذي قضى في السجون الأمريكية 13 عامًا خلف القضبان: “مثال إذا كان السجين ليس لديه أهل يسألون عنه يسجلون أنه مات جراء نوبة قلبية أو وفاة طبيعية، وحتى ما يدفنونه يحرقون جثته وانتهى الموضوع”.
بعد 13 سنة في سجون أمريكا..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 1, 2022
ياسر البحري يروي قصصاً مأساوية عن انتهاكات حقوق السجناء.. ويؤكد: الواقع يختلف عما نشاهده في أفلام "هوليوود" @yaseralbahri@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0tAbiBTlak