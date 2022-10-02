كويتي: تكسرت ضلوعي في سجون أمريكا

قصص مأساوية:

بعد 13 سنة في سجون أمريكا..

ياسر البحري يروي قصصاً مأساوية عن انتهاكات حقوق السجناء.. ويؤكد: الواقع يختلف عما نشاهده في أفلام "هوليوود" @yaseralbahri@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0tAbiBTlak — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 1, 2022

لا رقيب ولا حسيب:

روى الكاتب الكويتي ياسر البحري قصصًا مأساوية عن انتهاكات حقوق السجناء في أمريكا، موضحًا أن الواقع يختلف عما نشاهده في أفلام “هوليوود”.وقال البحري، خلال برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إن العدل الأمريكي وحقوق الإنسان موجودة فقط في شاشة هوليوود.وأضاف الكويتي ياسر البحري، الذي قضى في السجون الأمريكية 13 عامًا خلف القضبان: “مثال إذا كان السجين ليس لديه أهل يسألون عنه يسجلون أنه مات جراء نوبة قلبية أو وفاة طبيعية، وحتى ما يدفنونه يحرقون جثته وانتهى الموضوع”.وأوضح: “إذا ما عندك أهل في أمريكا تروح في خبر كان، ومأمور السجن بلا رقيب ولا حسيب”، ضاربًا مثالًا بحالة أحد السجناء الذين احتجزوا في السجن الانفرادي لمدة 43 عامًا، مضيفًا: “حتى أبشع الأنظمة المعروفة في التاريخ لم تفعل ذلك”. ولفت البحري، إلى تعرضه للضرب المبرح، وتكسير ضلوعه ومُنع من الطعام، مضيفًا: “في سجون أمريكا تُمنع حتى من الملابس تكون عاريًا داخل الزنزانة وما عليك إلا وقت التفتيش يغطونك”.