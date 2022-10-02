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الواقع يختلف عما نشاهده بأفلام هوليوود

كويتي: تكسرت ضلوعي في سجون أمريكا

2022-10-02 الساعة 12:53
كويتي: تكسرت ضلوعي في سجون أمريكا
المواطن - الرياض

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روى الكاتب الكويتي ياسر البحري قصصًا مأساوية عن انتهاكات حقوق السجناء في أمريكا، موضحًا أن الواقع يختلف عما نشاهده في أفلام “هوليوود”.

قصص مأساوية:

وقال البحري، خلال برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إن العدل الأمريكي وحقوق الإنسان موجودة فقط في شاشة هوليوود. وأضاف الكويتي ياسر البحري، الذي قضى في السجون الأمريكية 13 عامًا خلف القضبان: “مثال إذا كان السجين ليس لديه أهل يسألون عنه يسجلون أنه مات جراء نوبة قلبية أو وفاة طبيعية، وحتى ما يدفنونه يحرقون جثته وانتهى الموضوع”.

لا رقيب ولا حسيب:

وأوضح: “إذا ما عندك أهل في أمريكا تروح في خبر كان، ومأمور السجن بلا رقيب ولا حسيب”، ضاربًا مثالًا بحالة أحد السجناء الذين احتجزوا في السجن الانفرادي لمدة 43 عامًا، مضيفًا: “حتى أبشع الأنظمة المعروفة في التاريخ لم تفعل ذلك”. ولفت البحري، إلى تعرضه للضرب المبرح، وتكسير ضلوعه ومُنع من الطعام، مضيفًا: “في سجون أمريكا تُمنع حتى من الملابس تكون عاريًا داخل الزنزانة وما عليك إلا وقت التفتيش يغطونك”.
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