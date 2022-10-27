كيربي: نرصد عناصر إيرانية في القرم

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، مساء الأربعاء: إن أمريكا لا تسعى لجولة جديدة من المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مضيفًا أن واشنطن تركز حاليًّا على محاسبة إيران على معاملتها للمحتجين.

وأضاف كيربي: إنه “لا يوجد فرصة حاليًّا للعودة للاتفاق النووي“، مضيفًا: “الفجوة بيننا وبين إيران حول الاتفاق النووي لا تزال كبيرة.. نحن نركز حاليًّا على التظاهرات الجارية في إيران”.

عناصر إيرانية في القرم

وتابع جون كيربي: “معلوماتنا تفيد بانتشار عناصر إيرانية في شبه جزيرة القرم”.

بدوره، كرر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن الأربعاء أنه لا يرى مجالًا يُذكر لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقال بلينكين عن اتفاق 2015: “في الوقت الحالي لا أرى إمكانية على المدى القصير للمضي قدمًا”.

وتعهّد أن تمنع الولايات المتحدة إيران من تطوير سلاح نووي، مضيفًا: “ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي عمليًّا أفضل وسيلة وأكثرها فاعلية”.