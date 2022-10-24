كيفية أداء صلاة الكسوف

يُشاهد سكان المملكة يوم غد الثلاثاء الكسوف الجزئي للشمس، والذي سيكون في معظم الوطن العربي وأوروبا وغرب آسيا وشمال شرق إفريقيا، وذلك ما بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا، وسيدوم في مجمله 4 ساعات و4 دقائق.

وكشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، أن الكسوف الجزئي في المملكة سيكون في كافة المناطق ما بين الساعة واحدة ونصف بعد الظهر، والرابعة إلا عشر دقائق عصرًا، حيث ستحظى المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية بنسبة كسوف أعلى مقارنة بباقي المناطق الأخرى، كونها أقرب إلى مسار الكسوف الجزئي للشمس.

صلاة الكسوف:

وتعتبر صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

عدد ركعاتها:

وعدد ركعات صلاة الكسوف ركعتان، وتُصلَّى على النَّحو التَّالي:

الركعة الأولى: يُكبر الإمام ويقرأ جهرًا الفاتحة، ثم يقرأ شيئًا من آيات القرآن الكريم ويُطيل في القراءة إطالةً لا يشق بها على المأمومين، ثم يركع كركوع الصلاة المكتوبة ثم يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة مرة ثانية، ثُمّ آياتٍ من القرآن الكريم أقل من المرة الأولى، ثم يركع ويسجد سجدتين كالصلاة المكتوبة تمامًا.

الركعة الثانية: يقوم للركعة الثانية ويفعل فيها مثلما فعل فى الركعة الأولى، ويقرأ الآيات من القرآن وتكون أقل طولًا ثم يتشهد ويسلِّم.

وقت الصلاة:

وقت صلاة الكسوف يبدأ مع بداية الكسوف، ويستمر حتى ينتهي ويمكن أداء الصلاة في المسجد أو في المنزل لأصحاب الأعذار والنساء.