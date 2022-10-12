كيف تقضي إجازة مطولة سعيدة؟

نصائح لقضاء الإجازة:

ممارسة الرياضة مثل المشي في الهواء والسباحة أو الألعاب الجماعية مثل كرة القدم.

اللعب مع الأطفال وإدخال البهجة والسرور إلى قلبهم.

تعلم لغة جديدة عبر الكورسات المجانية عبر الإنترنت.

زيارة الأماكن القريبة ومقابلة الأصدقاء.

مع بدء الدراسة في المملكة، يحظى الطلاب بإجازة مطولة تستمر لعدة أيام بدءًا من يوم الجمعة القادم وحتى الاثنين، وتأتي ضمن الإجازات التي تم إدخالها إلى النظام التعليمي مُنذ العام الدراسي 1444 من قِبل وزارة التعليم بالمملكة. وتعد تلك الإجازة فرصة للطلاب لأخذ قسط من الراحة قبل استمرار الدوام الدراسي واستعدادًا لاختبارات الفصل الدراسي الأول 1444. ومع اقتراب الإجازة المطولة، تنوعت التعليقات حول كيفية قضائها ما بين قضاء نزهة على البحر أو البقاء في المنزل، فيما انتقد آخرون تسميتها بالإجازة المطولة؛ نظرًا لقصرها على يومين.وبين هذا وذاك لا ننكر أن مدة الـ 4 أيام كافية للاستمتاع بوقت خالٍ من ضغوط الدراسة وما يتبعها من واجبات، ومن هنا نصح الخبراء باستغلال تلك العطلات والاستمتاع بها كالنحو التالي:وكانت وزارة التعليم قد أعلنت، في وقت سابق، أن الإجازة المطولة ستبدأ يومي الأحد والاثنين 16- 17 من شهر أكتوبر الجاري 2022م الموافق 21– 22 من شهر ربيع الأول الجاري 1444هـ، وذلك بالإضافة إلى الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كُل أسبوع أثناء العام الدراسي، وذلك حيث يأخذ كافة الطلاب والطالبات على القدر الكافي من الراحة قبل استمرار الدوام الدراسي واستعدادًا لاختبارات الفصل الدراسي الأول 1444.