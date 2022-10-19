كيف نميز العسل الطبيعي من المغشوش؟؟ pic.twitter.com/pMCmnWz1rp — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) October 18, 2022

3 طرق

طرح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب والقسطرة الشريانية، سؤالًا حول كيفية التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش.وغرد استشاري أمراض القلب والقسطرة الشريانية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: إن هناك إشاعة أنه يمكن التمييز بين العسل الطبيعي والعسل المغشوش عن طريق قدرة العسل على امتصاص مسحوق النشا. وأضاف الدكتور خالد النمر، الحقيقة أن جودة العسل يمكن تحديدها عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة منها، الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فوفورال والذي يعتبر مؤشرًا على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة. وقال استشاري أمراض القلب والقسطرة الشريانية: يمكن الكشف عن محتوى السكريات الذي يعتبر مؤشرًا على الغش في العسل، وأخيرًا اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.