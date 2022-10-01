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بمحيط بلدة ليمان

كييف تتحدى موسكو بفيديو

2022-10-01 الساعة 6:30
كييف تتحدى موسكو بفيديو
المواطن - متابعة

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بعد إعلان الجيش الأوكراني أنه يحاصر آلاف الجنود الروس في محيط بلدة ليمان المهمة في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا، نشر أحد المسؤولين في مكتب الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي، فيديو يؤكد دخول قوات بلاده البلدة. وأظهر المقطع المصور عددًا من الجنود الأوكران اليوم السبت، عند مشارف البلدة الشرقية يرفعون علم بلادهم.

في الطريق: 

فيما قال أحد الجنود قبل أن يثبت العلم “هذا علامة ترحيب (في إشارة إلى العالم)، نحن في طريقنا إلى قلب ليمان”. بدوره أكد سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية شرقاً أنهم دخلوا البلدة، التي ظلت معقلا للقوات الروسية لفترة طويلة، مضيفا أن القتال يشتد.

حصار الروس: 

أتى ذلك، بعد أن أفاد في وقت سابق اليوم أن آلاف الجنود الروس محاصرون في محيط ليمان، في رد ميداني قوي على الكرملين بعد يوم من إعلانه ضم تلك المنطقة إلى روسيا. كما أشار إلى أن هناك ما بين و5500 جندي روسي محاصرون، لكن العدد ربما يكون انخفض بسبب الخسائر في صفوف الجنود الذين حاولوا الفرار من الحصار.
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