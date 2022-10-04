لاعبو الفتح راحة اليوم

منح المدير الفني اليوناني دونيس، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء.
إصابة ابن دبكة
وقرر دونيس منح اللاعبين راحة بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال مباراة الفتح ضد أبها، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، والتي حسمها النموذجي بثلاثية دون رد.
وأوضح النادي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري سفيان بن دبكة، أظهرت معاناته من تمزق في عضلة الفخذ؛ ويحتاج لراحة سلبية من أجل التعافي.
الفتح يستعد للاتحاد
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.