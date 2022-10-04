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قبل مواجهة الاتحاد

لاعبو الفتح راحة اليوم

2022-10-04 الساعة 7:47
لاعبو الفتح راحة اليوم
المواطن - الرياض

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منح المدير الفني اليوناني دونيس، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء.

إصابة ابن دبكة

وقرر دونيس منح اللاعبين راحة بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال مباراة الفتح ضد أبها، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، والتي حسمها النموذجي بثلاثية دون رد.
الفتح
لاعبو النموذجي – المصدر spl
وأوضح النادي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري سفيان بن دبكة، أظهرت معاناته من تمزق في عضلة الفخذ؛ ويحتاج لراحة سلبية من أجل التعافي.
سفيان بن دبكة
بن دبكة – المصدر @SPL

الفتح يستعد للاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”. وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.
الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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