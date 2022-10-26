لايبزيج يحطم رقم ثنائي الريال

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني في تحقيق الفوز على الريال ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، لينهي رقمًا مميزًا لنجميه فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.
ولعب لايبزيج ضد ريال مدريد بالأمس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ونجح الفريق الألماني في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني بالمجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد الريال عند 10 نقاط، علمًا بأنه ضمن التأهل رسميًا.
ونجح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريجو في تسجيل هدفين في شباك لايبزيج، لتكون المرة الثامنة التي يحرزا فيهما خلال مباراة واحدة.
وأشارك شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى الريال نجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات السبع السابقة التي سجل فيها الثنائي، قبل أن يوقف لايبزيج هذه السلسلة.
وتُعد خسارة ريال مدريد بالأمس، هي الأولى له في جميع المسابقات الموسم الرياضي الحالي، ويسعى لاعبوه لمصالحة الجماهير، واستعادة توازنه سريعًا بالفوز على جيروان ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.