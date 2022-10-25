لا أبحاث عن مدى ضراوة متحور XBB

أكد الدكتور علي آل سويدان، استشاري الباطنية والأمراض المعدية، أن متحور XBB الجديد نشأ من سلالة فيروس كورونا، ولا نعلم عنه الكثير حتى الآن.

د. علي آل سويدان: الناقل الأكبر لفيروس كورونا يكون عن طريق "اليد" .. واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة وتعقيم اليدين ضروري جدا@aswaidan@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/opobIYtkBM — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 24, 2022

لا أبحاث:

وأكد سويدان، خلال لقائه مع برنامج “يا هلا” المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أنه لا توجد أبحاث حتى الآن عن مدى ضراوة متحور XBB الجديد أو انتشاره.

وأوضح استشاري الباطنية والأمراض معدية، أن ما تعلمناه من المتحورات السابقة لكورونا أن ضراوتها بدأت تخف إلى حد ما.

وتابع أنه لا مانع من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية مع باقي الجرعات التحصينية من “كورونا”، مشددًا على أن الناقل الأكبر لفيروس كورونا يكون عن طريق اليد واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة، وتعقيم اليدين ضروري جدًّا.

متحور XBB الجديد:

وكشفت هيئة الصحة العامة في المملكة “وقاية” عن رصد متحور XBB الفرعي من أوميكرون في عدد محدود من العينات الإيجابية، وأكدت أن عمليات الرصد للأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة.

ونبهت أن الجميع معرض لخطر الإصابة خاصة الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، وأشارت الهيئة إلى أهمية استكمال جرعات لقاح كوفيد-19 والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية للقاح الإنفلونزا، خاصة لمن يعانون من مضاعفات مرضية، مثل: كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

ونوهت بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى، المتمثلة في غسل الأيدي بشكل مستمر، وارتداء الكمامة خاصة في الأماكن المزدحمة، فضلًا عن حماية الآخرين بتطبيق العزل المنزلي في حال ظهور الأعراض.