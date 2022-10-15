لا يوجد علاج لاسمرار المناطق الحساسة وحول العين

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فيديو | استشاري الأمراض الجلدية د. أحمد العيسى: المبالغة في العناية بالبشرة تسبب أضرار صحية وخسائر مالية.. ولا يوجد في الطب مصطلح "توحيد اللون"#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/QIrLZCBRM0— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 15, 2022