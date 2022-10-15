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لا يوجد ما يسمى بتوحيد اللون

لا يوجد علاج لاسمرار المناطق الحساسة وحول العين

2022-10-15 الساعة 4:49
لا يوجد علاج لاسمرار المناطق الحساسة وحول العين
المواطن-الرياض

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أكد استشاري الأمراض الجلدية دكتور أحمد العيسى، أنه لا يوجد في الطب مصطلح توحيد لون البشرة، مشيرًا إلى أن عدم توحيد لون البشرة واسمرار المناطق الحساسة وحول العين والفم شيء طبيعي.

ليس مرضًا 

وأوضح العيسى خلال حديثه عبر برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية، أن تكوين الجلد وتوزع الخلايا الصبغية شيء جيني لذا نجد اسمرار المناطق الحساسة وحول الفم وحول العينين، ويتفاوت ذلك من إنسان لآخر، وبين مجتمع لآخر، لكنه ليس مرضًا ولكنه جزء من تكوين الجلد الذي يجب أن نقبله. وأضاف: كلما زاد سمار المرأة كلما زاد التفاوت في التصبغات، وبعض المرضى لا يتقبلون ذلك، معقبًا: “التصغبات حول العين سببها جينات وهذا شيء طبيعي وعند بعض الناس زايد، ولو أن السبب هو  الهالات فغالبًا يقلل الفيلر من السمار، لكن 80 في المئة من الناس لديهم السمار بشكل طبيعي دون سبب. وأكد العيسى، أن الاسمرار حول العين ليس بسبب الأرق وليس له علاقة بالغذاء والنوم والنفسية وكلما زاد الحرص على إزالة السمار بالليزر والتقشير كلما زاد السمار فلا بد أن نرضى ونحاول ألا نزيد السمار بالتدخلات الأخرى.  
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