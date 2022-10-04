لا تحدثوا تطبيق الإنستجرام الأخير

لاتحدث تطبيق الانستقرام الاخير برقم 255.0 pic.twitter.com/1m1wBzoVNy — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) October 3, 2022

عدة مشاكل:

دعا المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد إلى عدم تحديث تطبيق الإنستجرام الأخير برقم 255.0.وقال الرشيد في تغريدة له عبر تويتر: إن التحديث الجديد يسبب عدة مشاكل في بعض الأجهزة منها الخروج المفاجئ من التطبيق.