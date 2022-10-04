لا تحدثوا تطبيق الإنستجرام الأخير

ولي العهد يطلق داون تاون السعودية وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية شؤون الحرمين تطلق مبادرة توقير “المواطن” بـ أوتلت الرياض: هنا الأناقة والاحترافية الأمونيا الزرقاء تمثل عهدًا جديدًا لـ السعودية كبار العلماء: رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء تتويج لجهوده كاتبة لـ الثقافة: لماذا تجاهلتم دعوة كبار المثقفين والأدباء؟! السجن 20 عامًا لمزوري محررات رسمية حافلات الرياض بلا ركاب منذ عام ! سكني يكشف 6 شروط لنقل المديونية
لاتحدث تطبيق الانستقرام الاخير برقم 255.0 pic.twitter.com/1m1wBzoVNy— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) October 3, 2022