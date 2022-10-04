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يسبب مشاكل ببعض الأجهزة

لا تحدثوا تطبيق الإنستجرام الأخير

2022-10-04 الساعة 12:04
لا تحدثوا تطبيق الإنستجرام الأخير
المواطن - الرياض

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دعا المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد إلى عدم تحديث تطبيق الإنستجرام الأخير برقم 255.0.

عدة مشاكل: 

وقال الرشيد في تغريدة له عبر تويتر: إن التحديث الجديد يسبب عدة مشاكل في بعض الأجهزة منها الخروج المفاجئ من التطبيق.
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