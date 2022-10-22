لا تصدق: العزلة من عوامل تقدم العمر

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حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، من شائعة الأسبوع، التي تقول إن العزلة والوحدة من عوامل تقدم العمر الطبيعية.
وقال المجلس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إن كثيرًا من الناس يعتقد أن العزلة والوحدة من عوامل تقدم العمر الطبيعية، وأنها من سمات المرحلة العمرية، والحقيقة أن العزلة والوحدة ليست من العوامل الطبيعية للتقدم في العمر، ولا تعبر عن الشخصية؛ وإنما هي حالة تؤثر في شعور الشخص بفقدان الترابط مع محيطه وقلة في التواصل والتفاعل مع الآخرين.
وتابع: “أن عدة دراسات تشير إلى أن الوحدة والعزلة تؤثر سلبًا عند تقدم العمر؛ حيث تضعف الجهاز المناعي وقد تزيد خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب؛ لذا من المهم دعم كبار السن على المشاركة الاجتماعية مع العائلة والأصدقاء أو التطوع لتقليل الشعور بالوحدة أو العزلة، فزمانهم حاضر”.