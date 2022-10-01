لا غالب أو مغلوب بين الوحدة والاتفاق

حسم التعادل الإيجابي مباراة الوحدة والاتفاق بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.اللاعب الفرنسي جان بوجال منح التقدم لـ فارس مكة في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.ثم قاتل الاتفاق ليُحرز اللاعب التركي بيرات أوزديمير هدف التعادل لفارس الدهناء بالدقيقة الـ 45. وفي الشوط الثاني، استمر التعادل الإيجابي، ليُصبح رصيد فارس مكة بعد التعادل 4 نقاط في المركز الـ12، بينما أصبح رصيد الاتفاق 5 نقاط في المركز التاسع.