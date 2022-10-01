لا غالب أو مغلوب بين الوحدة والاتفاق

مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية ريما بنت بندر تستعرض مستهدفات المملكة في تمكين الشباب السعودية مركز لوجستي إقليمي فريد بالعالم ترخيص موثوق على الأفراد يدخل حيز التنفيذ ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية التعليم تلغي اختبارات الفترتين محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية
اللاعب الفرنسي جان بوجال منح التقدم لـ فارس مكة في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول. ثم قاتل الاتفاق ليُحرز اللاعب التركي بيرات أوزديمير هدف التعادل لفارس الدهناء بالدقيقة الـ 45. وفي الشوط الثاني، استمر التعادل الإيجابي، ليُصبح رصيد فارس مكة بعد التعادل 4 نقاط في المركز الـ12، بينما أصبح رصيد الاتفاق 5 نقاط في المركز التاسع.
الوحدة والاتفاق.. حبايب— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022
📺 شاهد أهدف مباراة #الوحدة_الاتفاق#SSC pic.twitter.com/DvQ3KxmQOU