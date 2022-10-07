لبنان يواجه خطر الكوليرا بعد 30 عامًا

أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن حالات الكوليرا التي تم تشخيصها في البلاد لا تزال محدودة، متوقعًا تسجيل ارتفاع في الإصابات بسبب التفشي في سوريا. 3 إصابات وأفادت قناة “الجديد” اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، بتسجيل 3 إصابات بالكوليرا في محافظة عكار الريفية بشمال البلاد. تفشٍّ في سوريا ويواجه لبنان اليوم خطر تفشي الكوليرا بعد تسجيل عشرات الحالات في سوريا، إذ أعلنت السلطات اللبنانية أمس الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بالكوليرا منذ عام 1993. وأوضح الأبيض أن “الأدوية متوافرة واللقاح مرتبط بوضع الحالات في البلد، وتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية”. التواصل مع الصحة كما طلب وزير الصحة اللبناني من المواطنين التواصل على الخط الساخن 1787 لأي تساؤل أو شك بأي حالة كوليرا أو عند تسجيل عوارضها. وقال: “نتعاون مع النقابات، خصوصاً الأطباء والممرضين، من أجل إجراء دورات تدريبية للعاملين الصحيين للوصول إلى الجهوزية الكاملة في حال ارتفاع أعداد حالات الكوليرا”.