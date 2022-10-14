لحظات رعب يرويها ناجيان من قصف كييف

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وفي هذا الصدد، تحدث المواطن الأوكراني جليب وزوجته أوليا لقناة “أخبار الآن” لسرد لحظات الرعب التي عاشها الزوجان خلال قصف المدينة.
جليب وزوجته أوليا ناجيان من قصف #كييف يرويان لـ #أخبار_الآن تفاصيل ما حدث ولحظات الرعب التي عاشها الزوجان #روسيا_تغزو_أوكرانيا #أوكرانيا— Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) October 13, 2022
التفاصيل:https://t.co/1icbL5ziSp@karimkawkabb@wassimoraby pic.twitter.com/W4TvzU5dHR