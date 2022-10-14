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دمار يشل المدينة

لحظات رعب يرويها ناجيان من قصف كييف

2022-10-14 الساعة 2:36
لحظات رعب يرويها ناجيان من قصف كييف
المواطن - متابعة
على وقع القصف الروسي لأوكرانيا، ولايما في العاصمة كييف اتجه العديد من المواطنين الأوكرانيين للهروب بحثًا عن ملجأ أو مكان يختبئون فيه من الانفجارات المتلاحقة التي تحاصرهم من جميع الجوانب. وفي هذا الصدد، تحدث المواطن الأوكراني جليب وزوجته أوليا لقناة “أخبار الآن” لسرد لحظات الرعب التي عاشها الزوجان خلال قصف المدينة.

كييف تحترق

وبحسب رواية الزوجين، فقد بدأ القصف يوم 10 أكتوبر بوقوع انفجارات متتالية وسط المدينة، وباتت أعمدة الدخان تنتشر في كافة المدينة وكأنها تحترق، فهربوا إلى الملاجئ ليجدوا آلاف الأسر مع أطفالهم تركوا منازلهم خوفًا من القصف.

توقف الحياة

وعن معاناتهم، قالوا إن القصف تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المصارف ومحطات الوقود والمتاجر، فباتت الحياة شبه مستحيلة، وأصبحت يوميتهم تقتصر على الهروب للملاجئ والاختباء من الانفجارات المتتالية التي تسببت في شلل الحياة للأوكرانيين.
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