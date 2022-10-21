لحظة انطلاق الألعاب النارية في افتتاح موسم الرياض

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات للألعاب النارية التي تضيء أنحاء العاصمة، تزامنًا مع حفل افتتاح موسم الرياض الليلة.
#موسم_الرياض الالعاب النارية تزين سماء الرياض 😍❤️ pic.twitter.com/AKV89q3SXm
— مستكن (@7ellle7) October 21, 2022
وتنطلق فعاليات موسم الرياض 2022، تحت شعار “فوق الخيال”، في حفل دولي يضمُّ عرضًا عالميًّا لسيرك دو سوليه، وحفلة غنائية، إضافة إلى مجموعة من عروض الدرونز التي ستزين سماء الرياض في أولى ليالي موسم هذا العام.
#حفل_افتتاح_موسم_الرياض such a special night pic.twitter.com/Q3nXVGU9Z4
— ًً (@eiia_1) October 21, 2022
ويتضمن حفل افتتاح موسم الرياض 2022، عرضًا فنيًّا لجميع مناطقه الخمسة عشر، إلى جانب عدد من الألعاب البهلوانية، وسباق الدراجات النارية، وعروض ألعاب الجمباز، ونفث النار، والقفز من خلال الحلقات، إضافة إلى الاستعراض على أنغام الموسيقى وأغاني الأوركسترا.
ويشهد موسم الرياض هذا العام إقبالًا كبيرًا على فعالياته، التي تشمل مختلف الجوانب الترفيهية المحلية والعالمية، وتتقاسم 15 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية، وأدوات الرفاهية، فعاليات موسم الرياض 2022، منها مناطق مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض بشكل دائم، وأخرى مجانية لجميع الزوار من مختلف الأعمار.
وتتسم مناطق الموسم هذا العام بفعالياتها المتنوعة، إلى جانب عدد من المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، فضلًا عن خيارات السينما، والإطلالة على الرياض من التلفريك، وركوب الغواصات، وعدد من الخيارات الترفيهية التي تطرح لأول مرة.