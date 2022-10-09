لحظة انهيار جبل في عسير

"تداول نشطاء في #السعودية ، اليوم الأحد، على مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق انهيار #جبل بمنطقة #عسير، ما تسبب بقطع الطريق الواقع في عقبة "امحلج بقنا" والذي يربط بين طريق رعلة وقرية الرفود بسبب الأمطار الغزيرة" pic.twitter.com/qxciLhECQU — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) October 9, 2022

قطع الطريق:

وثق مقطع فيديو متداول، انهيار جبل بمنطقة عسير، بسبب هطول الأمطار الغزيرة.وتسبب الانهيار بقطع الطريق الواقع في عقبة “أمحلج بقنا” والذي يربط بين طريق رعلة وقرية الرفود. وأظهر الفيديو بداية انهيار الجبل شيئًا فشيئًا إلى أن بلغ ذروته، حتى تسبب في قطع الطريق.