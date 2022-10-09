Icon

واتساب ينافس ميزة في Google Meet Icon National Interest: السعودية أفضل من أمريكا Icon حساب المواطن يودع الدعم لدفعة أكتوبر.. غداً Icon بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب Icon برنامج ريف يضيف 7 منتجات جديدة للدعم Icon أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية Icon إقبال كبير في ختام معرض الرياض للكتاب Icon السعودية ستكون كما تريد وليس كما يريدون Icon الجبير: المملكة لا تُسيس النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسبب في قطع الطريق

لحظة انهيار جبل في عسير

2022-10-09 الساعة 11:34
لحظة انهيار جبل في عسير
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، انهيار جبل بمنطقة عسير، بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

قطع الطريق:

وتسبب الانهيار بقطع الطريق الواقع في عقبة “أمحلج بقنا” والذي يربط بين طريق رعلة وقرية الرفود. وأظهر الفيديو بداية انهيار الجبل شيئًا فشيئًا إلى أن بلغ ذروته، حتى تسبب في قطع الطريق.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليست النساء فقط.. نصائح للرجال لتجنب سقوط...
صحة وطب‎

ليست النساء فقط.. نصائح للرجال لتجنب سقوط...

صحة وطب‎
السعودية إحدى عجائب الدنيا السبع الاقتصادية
تقارير

السعودية إحدى عجائب الدنيا السبع الاقتصادية

تقارير
ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان
السعودية اليوم

ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان

السعودية اليوم
حساب المواطن: لا يمكن إلغاء الاعتراض
حساب المواطن

حساب المواطن: لا يمكن إلغاء الاعتراض

حساب المواطن
فيروس جديد يعيش بالقردة
صحة وطب‎

فيروس جديد يعيش بالقردة

صحة وطب‎
نسبة زيادة الإصابة بالسرطان في عسير 230%
السعودية اليوم

نسبة زيادة الإصابة بالسرطان في عسير 230%

السعودية اليوم
توقعات بأمطار رعدية على 4 مناطق
آخر الاخبار

توقعات بأمطار رعدية على 4 مناطق

آخر الاخبار
تساقط شلالات رعلة غرب محايل عسير
السعودية اليوم

تساقط شلالات رعلة غرب محايل عسير

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه