لحظة انهيار جبل في عسير

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"تداول نشطاء في #السعودية ، اليوم الأحد، على مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق انهيار #جبل بمنطقة #عسير، ما تسبب بقطع الطريق الواقع في عقبة "امحلج بقنا" والذي يربط بين طريق رعلة وقرية الرفود بسبب الأمطار الغزيرة" pic.twitter.com/qxciLhECQU— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) October 9, 2022