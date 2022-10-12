لحظة سقوط إطار طائرة شحن أثناء إقلاعها

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Un Boeing 747 Dreamlifter operat de Atlas Air (N718BA) care a decolat marți dimineață (11OCT22) din Taranto (IT) spre Charleston (SUA) a pierdut o roată a trenului principal de aterizare în timpul decolării.— BoardingPass (@BoardingPassRO) October 11, 2022
Avionul operează zborul #5Y4231 și transportă componente de Dreamliner. pic.twitter.com/R95UHkLD7V