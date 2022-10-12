لحظة سقوط إطار طائرة شحن أثناء إقلاعها

Un Boeing 747 Dreamlifter operat de Atlas Air (N718BA) care a decolat marți dimineață (11OCT22) din Taranto (IT) spre Charleston (SUA) a pierdut o roată a trenului principal de aterizare în timpul decolării.



Avionul operează zborul #5Y4231 și transportă componente de Dreamliner. pic.twitter.com/R95UHkLD7V — BoardingPass (@BoardingPassRO) October 11, 2022

سقوط الإطار

هبوط بسلام

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة سقوط إطار طائرة من طراز بوينج أثناء إقلاعها من إيطاليا.وفقدت طائرة شحن كبيرة من طراز بوينج 747 والمعروفة باسم “دريمليفتر” أحد إطاراتها أثناء إقلاعها في إيطاليا، لكنها تمكنت من الهبوط بسلام في الولايات المتحدة بعد عبور المحيط الأطلسي. وحسب “روسيا اليوم”، فقدت الطائرة إطارًا في الهواء بعد ثوان من إقلاعها من مدينة تارانتو جنوبي إيطاليا.وبعد رحلة طيران استمرت نحو 11 ساعة، هبطت الطائرة على إطاراتها الـ 17 المتبقية السليمة في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية. وأدى الحادث إلى ضجة في مجتمع الطيران، ووفقًا لخدمة بيانات الطيران “فلايترادار 24″، تابع ما يربو على 11 ألف شخص بعد بيانات رحلة الطائرة على الهواء مباشرة.