لحظة ضبط 3 متسولين بحائل

تتواصل الحملات الأمنية الميدانية لرصد المتسولين وضبطهم في كافة مناطق المملكة.

وقد نجحت الجهات الأمنية في منطقة حائل في ضبط عدد من الأشخاص الذين امتهنوا التسول المباشر في عدد من المواقع.

جهود مستمرة

فقد تم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية بالتسول بشكل مباشر من المارة بالأماكن العامة.

وفي استغلال لعاطفة الآخرين تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

وفي مشهد آخر تم رصد وضبط مواطن يتسول بشكل مباشر.

الإبلاغ عن المتسولين

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.