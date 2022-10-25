لحظة كسوف الشمس جزئيًا في مكة المكرمة

وثق مقطع فيديو لحظة بداية كسوف الشمس على مكة المكرمة والحرم المكي ضمن الظاهرة الفلكية التي تشمل العديد من دول العالم اليوم الثلاثاء.

فيديو | كسوف الشمس جزئيا في مكة المكرمة#الإخبارية pic.twitter.com/EgAFXqgroq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2022

كسوف الشمس

وتشهد الكرة الأرضية اليوم، كسوفًا جزئيًا للشمس، وتم مشاهدته في معظم الوطن العربي، وأوروبا، وغرب آسيا، وشمال شرق إفريقيا، وهو الكسوف الثاني والأخير لسنة 2022م.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن كسوف الشمس الجزئي سيدوم على مستوى الكرة الأرضية 4 ساعات و 4 دقائق ما بين 11:58 صباحًا و 04:02 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وهو كسوف جزئي عميق، حيث سيغطى قرص الشمس بنسبة 82% بالقمر عند ذروته العظمى بسماء مدينة نيجنفارتوفسك الواقعة في غرب سيبيريا.

الكسوف الجزئي

وقال: محليًا ستشهد كامل مناطق المملكة كسوف الشمس الجزئي بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، حيث ستحظى المنطقة الوسطى، والشمالية الشرقية، وشرق المملكة، بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى، وذلك ما بين 01:30 بعد الظهر، و 03:50 عصرًا.

وأفاد المهندس أبو زاهرة أن الكسوف الجزئي للشمس يحدث عندما يكون جزء فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القمر، ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزءًا أُزيل منها، وخلال مثل هذا الكسوف يكون شبة ظل القمر وليس ظله يمر فوقنا، مشيرًا إلى أنه خلال هذا الكسوف سيكون قطر الشمس الظاهري 0.6% أكبر من المتوسط، وسيكون القمر قبل 4 أيام فقط من الحضيض مما سيجعله كبيرًا نسبيًا عند الذروة العظمى للكسوف، ولكن هذا ليس له تأثير حقيقي على هذا الكسوف لأنه كسوف جزئي.