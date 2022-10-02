لقاح الحزام الناري ضروري للأكبر من 50

استشاري أمراض جلدية: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض "الحزام الناري"، وأصحاب الأعمار فوق الـ50 بشكل عام أكثر عرضه للإصابة @AmerAli5@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qBKHpJA8GY — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 2, 2022

اللقاح إلزاميًّا:

الناس:

نصح استشاري أمراض جلدية، الدكتور عامر العلي، جميع الأشخاص فوق الـ50 عامًا بتلقي لقاح الحزام الناري.وتوقع العلي، خلال مداخلة إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الأحد، أن يصبح اللقاح إلزامي مستقبلًا.ولفت إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الحزام الناري، وأصحاب الأعمار فوق الـ50 بشكل عام أكثر عرضة للإصابة. وتابع أن مرض “الحزام الناري” مرض مُعدٍ، ونقص المناعة أهم أسباب الإصابة.