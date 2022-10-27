لقب جديد لـ بايدن

لقب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفسه بصاحب الرقم القياسي في التواصل مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.

وأوضح بايدن، خلال اجتماع مع قيادة البنتاجون، أمس الأربعاء، لقد قضيتُ وقتًا أطول للحديث مع شي جين بينغ أكثر من أي زعيم عالمي آخر، 78 ساعة، أنا وهو فقط.

الوقت المتراكم

ولفت إلى أن جزءًا من الوقت المتراكم للمفاوضات مع الزعيم الصيني جرى خلال عمله كنائب لرئيس الولايات المتحدة، وأضاف بايدن أنه كان مسؤولًا عن إدارة المنافسة المتزايدة والمكثفة بين واشنطن وبكين.

واختتم حديثه قائلًا: نحن بحاجة إلى الحفاظ على تفوقنا العسكري من خلال توضيح أننا لا نبحث عن صراع.

إجماع الديمقراطيات

وكان بايدن قد أوضح في وقت سابق، كيف حذره شي جين بينغ ذات مرة من تراجع الديمقراطيات في القرن الـ21. وأشار إلى أن الديمقراطيات تتطلب إجماعًا، وأن الأحداث تتحرك بسرعة كبيرة بحيث يستحيل تحقيق الإجماع. وهذا السبب في أن الأنظمة الاستبدادية ستكون نموذجًا أكثر نجاحًا، بحسب gamingdeputy.