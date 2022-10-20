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نقلة حضرية

لقطات جوية من عمليات إنشاء ذا لاين

2022-10-20 الساعة 12:23
لقطات جوية من عمليات إنشاء ذا لاين
المواطن - الرياض

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أظهرت لقطات لطائرة دون طيار، أثناء أعمال البناء الجارية في مدينة ذا لاين، التي يتم بناؤها في شمال غرب المملكة.

وفي الفيديو يمكن رؤية العديد من الحفارات وهي تحفر خندقًا طوليًّا واسعًا في الصحراء. وداخل الخندق حيث من المتوقع أن يتم بناء أساسات المدينة ، التي من المقرر أن يبلغ طولها 170 كيلومترًا.

نقلة حضرية

صرح المدير التنفيذي للتخطيط الحضري في نيوم، طارق القدومي، بأن مدينة ذا لاين الضخمة ستحدث ثورة في أسلوب حياتنا الحالي، وستكون خالية من الانبعاثات على مدار الحياة.

ويُعد مشروع ذا لاين ثورة في الحياة الحضرية، يضع الإنسان على رأس أولوياته بمنحه تجربة معيشة حضرية غير مسبوقة مع الحفاظ على الطبيعة المحيطة به. وسيُعيد ذا لاين تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تكون عليه المدن في المستقبل.

الاستدامة

تتفرّد المدينة بخلوّها من الشوارع والسيارات، وبالتالي فهي خالية من الانبعاثات الكربونية، إذ ستمد المدينةَ بالكامل طاقةٌ متجددة بنسبة 100%، كما ستكون 95% من مساحة نيوم طبيعة محمية لن تُمس. وستُصمم وسائل التنقل والبنية التحتية لخدمة الإنسان وليس العكس كما يحدث في المدن التقليدية. وستبلغ مدينة ذا لاين 200م عرضًا، و170 كم طولًا، و500م ارتفاعًا فوق سطح البحر.

وسيحتضن مشروع ذا لاين 9 ملايين نسمة داخل مدينة ستُبنى على مساحة 34 كم2 فقط، وبالتالي ستصل آثار البنية التحتية إلى أدنى مستوياتها، لتكون النتيجة مستويات فائقة من الكفاءة غير المسبوقة في توظيف موارد المدينة.

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