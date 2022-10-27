لقطات مثيرة لـ هوندا أكورد الجديدة

أزاحت هوندا الستار عن لقطات تشويقية للجيل الــ11 الجديد كليًّا من سيارتها أكورد، ووعدت بإعادة الإثارة لفئة سيارات السيدان متوسطة الحجم.

تصميم أنيق

ووصفت هوندا سيارتها الجديدة بأنها رياضية، حديثة، ذكية، مريحة، وقالت: إنها ستتمتع بتصميم أنيق.

وأظهرت الصور تصميمًا عصريًّا بسيطًا وفاخرًا، مع مصابيح نهارية بسيطة. من ناحية أخرى ستأتي السيارة مدمجة بمحركات هجينة مع قيادة ممتعة.

ويوجد في الداخل أكبر شاشة في سيارات هوندا بقياس 12.3 إنش مع تقنيات جوجل مدمجة لاتصال سلس في أثناء التنقل.