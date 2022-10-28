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لقطات من حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية

2022-10-28 الساعة 10:43
لقطات من حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية
المواطن - الرياض

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شهد حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية مشاركة العديد من الرياضيين في مختلف الألعاب، وذلك في النسخة الأولى من البطولة التي تُقام خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى السابع من نوفمبر المقبل.

وكان الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، افتتح دورة الألعاب تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية

وتواجد في حفل الافتتاح العديد من العروض الفنية والألعاب النارية التي أُطلقت في سماء ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

كما ألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة كلمة بمناسبة حفل افتتاح الدورة.

حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية

دورة الألعاب السعودية

وتقام منافسات دورة الألعاب السعودية في 20 موقعًا في مختلف أنحاء مدينة الرياض، مما يجعل الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي يتم تنظيمه في مدينة واحدة في منطقة الشرق الأوسط، ويستضيف منافسات الدورة ملعب الأمير فيصل بن فهد، ومجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وجامعة الملك سعود، ونادي الرياض، ونادي النصر، ونادي الهلال، ومركز أركان الرياضي، ومنطقة المشجعين، و”بادل إن”، وبوليفارد الرياض، ومركز بلاك دايموند، ونادي الرياض للجولف، ميدان ديراب للكارتنج، والمدينة الإعلامية السعودية “شماس”، ونادي الجبيل للرياضات البحرية، والاتحاد السعودي للتنس، وميدان رماح للهجن، وميدان الرماية بالأمن العام، ونادي الفروسية في الجنادرية، إلى جانب منافسات الدراجات التي ستقام في بعض الطرق بالإمارة.

حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية

حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية

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