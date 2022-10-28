لقطات من حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية

شهد حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية مشاركة العديد من الرياضيين في مختلف الألعاب، وذلك في النسخة الأولى من البطولة التي تُقام خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى السابع من نوفمبر المقبل.

شعلة الألعاب تضيء استاد الملك فهد الدولي في حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2022#دورة_الألعاب_السعودية | #SSC pic.twitter.com/8kEXbQIbJ2 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 28, 2022

وكان الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، افتتح دورة الألعاب تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتواجد في حفل الافتتاح العديد من العروض الفنية والألعاب النارية التي أُطلقت في سماء ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

كما ألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة كلمة بمناسبة حفل افتتاح الدورة.

دورة الألعاب السعودية

وتقام منافسات دورة الألعاب السعودية في 20 موقعًا في مختلف أنحاء مدينة الرياض، مما يجعل الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي يتم تنظيمه في مدينة واحدة في منطقة الشرق الأوسط، ويستضيف منافسات الدورة ملعب الأمير فيصل بن فهد، ومجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وجامعة الملك سعود، ونادي الرياض، ونادي النصر، ونادي الهلال، ومركز أركان الرياضي، ومنطقة المشجعين، و”بادل إن”، وبوليفارد الرياض، ومركز بلاك دايموند، ونادي الرياض للجولف، ميدان ديراب للكارتنج، والمدينة الإعلامية السعودية “شماس”، ونادي الجبيل للرياضات البحرية، والاتحاد السعودي للتنس، وميدان رماح للهجن، وميدان الرماية بالأمن العام، ونادي الفروسية في الجنادرية، إلى جانب منافسات الدراجات التي ستقام في بعض الطرق بالإمارة.