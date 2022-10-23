لقطات من ختام سوبر جلوب 2022

اختُتمت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2022″، مساء اليوم الأحد، على صالة وزارة الرياضة في الدمام.

سوبر جلوب 2022

وأُقيمت منافسات سوبر جلوب 2022 على صالة وزارة الرياضة في الدمام، وسط حضور جماهيري كبير، الأمر الذي أضفى مزيدًا من الندية والإثارة على المباريات.

وانطلق حفل ختامي مميز للبطولة بين شوطي المباراة النهائية التي جمعت فريق برشلونة الإسباني بنظيره ماغديبورغ الألماني، حيث شهد عروضًا وألعابًا بالليزر، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ماغديبورغ بطلًا

ونجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي ماغديبورغ في الفوز على نظيره برشلونة في نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد، ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي كيلسي البولندي قد حسم المركز الثالث في سوبر جلوب 2022 لصالحه، بعد الفوز على الأهلي المصري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).