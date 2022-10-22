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ليست فيلم رعب فقط وجه نملة

لقطة مُقربة لوجه نملة تثير الرعب

2022-10-22 الساعة 3:28
لقطة مُقربة لوجه نملة تثير الرعب
المواطن - متابعة

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لقطة مقربة لكائن حي يعيش في منازلنا أو أماكن عملنا أو حتى في الهواء الطلق، إنها النملة ولكنها أثارت رعبًا كبيرًا وكأنها مأخوذة من مشهد أحد أفلام الرعب.

وجه غامض

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن الصورة حقيقية وواقعية التقطها المصور الليتواني دكتور يوغينيوس كافالياوسكاس لنملة مُكبرة خمس مرات تحت المجهر، كاشفًا عن عيونها الحمراء ووجهها الغامض بتفاصيل استثنائية.

لقطة مميزة

تم اختيار الصورة الفوتوغرافية كواحدة من 57 لقطة متميزة في مسابقة Nikon Small World Photomicrography، والتي حاز المصور غريغوري تيمن على جائزتها الأولى عن صورته الرائعة ليد جنينية لوزغة (برص) مدغشقر العملاقة النهارية.

يد جنينية

روائع الخلق

وأوضح كافالياوسكاس كيفية اصطياده النملة في غابة بالقرب من منزله في تاوراغو بليتوانيا، موضحًا أنه يبحث دائمًا عن التفاصيل والظلال والزوايا غير المرئية، لأنه يرى أن الهدف الرئيسي من التصوير الفوتوغرافي هو أن يكون الشخص مكتشفًا. وأضاف كافالياوسكاس قائلًا إنه “مفتون بروائع الخالق”.

في حين أن النملة قد تبدو مرعبة للغاية، يصر كافالياوسكاس على أنه “لا يوجد رعب في الطبيعة”، قائلًا إنه عندما بدأ: التصوير الميكروي لأول مرة، اعتقد أن كل الخنافس تشبه الوحوش إلى حد ما. لكن الآن، صار الأمر معتادًا، لكن ما يثير الدهشة حقًا هو وجود العديد من المعجزات المثيرة والجميلة وغير المعروفة تحت أقدامنا.

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