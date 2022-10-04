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يحد من مدى الرؤية

لمستخدمي طرق الشرقية: احذروا الضباب

2022-10-04 الساعة 11:18
لمستخدمي طرق الشرقية: احذروا الضباب
المواطن - الرياض

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وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بالمنطقة الشرقية بشأن أحوال جوية غير مستقرة.

5 مناطق: 

ولفت أمن الطرق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن التنويه لمستخدمي الطرق في كل من (الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، الظهران).

ضباب: 

وتابع أن المنطقة تشهدُ حالة ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

حالة الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وعلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
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