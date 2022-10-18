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تمكن المسؤولون من استغلال العقبات لصالحهم 

لندن بوست: رؤية 2030 لا يوقفها شيء

2022-10-18 الساعة 10:20
لندن بوست: رؤية 2030 لا يوقفها شيء
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة لندن بوست إن رؤية 2030 واجهت الكثير من التحديات والعقبات مثلها في ذلك مثل أغلب مشاريع دول العالم، لكن ما يجعلها مميزة هو أن لا شيء استطاع أن يوقفها. وتابع تقرير الصحيفة: تعتبر التغيرات والتحديات العالمية من أكثر الاتجاهات التي تشغل العديد من البلدان حاليًا، وقد برزت المملكة برؤيتها 2030 باعتبار أنها تمكنت من استغلال تلك التحديات والتغييرات والعقبات لصالحها. وأضافت صحيفة لندن بوست: بكلمات بسيطة، رؤية 2030 هي عبارة عن مهمة هدفها تحقيق الاستقرار في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمملكة بأكملها، وقد جاء عدد كبير من العقبات والتحديات في طريقها وبالطبع فإن تلك العوائق من غير المرجح أن تكون الأخيرة بطبيعة الحال. لندن بوست رؤية 2030 لا يوقفها شئ

العقبات تعمل بشكل عكسي مع رؤية 2030

وتابع: مع ذلك، يرى المسؤولون السعوديون أنه ليس هناك مجال للتوقف أو اختلاق الأعذار بشأن عدم تحقيق أهداف رؤية 2030، بل على العكس من ذلك، فقد عملت العقبات بشكل عكسي، حيث اقتنصها المسؤولون لعكس آثارها السلبية لتأتي في مصلحتهم، مما أدى إلى توليد الثقة بشكل كبير في القادة المسؤولين. على سبيل المثال، في فترة انتشار وباء كورونا، انخفضت أسهم العديد من الشركات والمؤسسات، مما أتاح الفرصة لصندوق الاستمارات العامة، للدخول بقوة في مجال الاستثمارات واقتناص الفرص التي قد لا تأتي مرتين في العمر. وحاليًا أيضًا، أدى الصراع الروسي الأوكراني إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما انعكس إيجابيًا على نمو اقتصاد السعودية حتى أنه تجاوز عتبة التريليون دولار. لندن بوست رؤية 2030 لا يوقفها شئ وأضاف التقرير: فيما يلي بعض النقاط التي لا تعد ولا تحصى التي تمكنت من تحقيق أهدافها:
  • أدت رؤية 2030 إلى تحسين نوعية حياة المواطنين بشكل كبير.
  • تعمل المبادرات المتعلقة برؤية 2030 على تسخير النمو والاستثمارات من خلال توليد مجالات هائلة.
  • باتت استجابة الحكومة أسرع من ذي قبل بكفاءة وفعالية.
  • استغلت المملكة قوتها جغرافيًا لتكون نقطة اتصال مهمة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.
  • استغلت المملكة ثرواتها الدينية لتكون قائدة العالم العربي.
  • يتم تنفيذ استراتيجيات جديدة واستخدام القوة الاستثمارية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد باعتباره أكثر تنوعًا واستدامة بشكل عميق.
  • يتم تطوير بيئة الاستثمارات المحلية والأجنبية يوميًا من خلال العمل الجاد والقوانين المستحدثة.
  • واختتم التقرير قائلًا: أصبحت رؤية 2030 ركيزة لنجاح الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي وإطلاق العنان لطموحات التجارة المحلية وتطوير فرص جديدة.
لندن بوست رؤية 2030 لا يوقفها شئ
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