لوحات استعراضية فوق الخيال في موسم الرياض

شهد حفل افتتاح موسم الرياض الثالث الليلة، لوحات استعراضية فوق الخيال، شكلتها الألعاب النارية وطائرات الدرونز.

وقد رسمت الألعاب النارية في أجواء العاصمة صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتبهر الزوار الذين تعالت صيحاتهم مع بداية الفعاليات.

افتتاح موسم الرياض

وانطلقت فعاليات موسم الرياض 2022، الليلة تحت شعار “فوق الخيال”، في حفل دولي يضمُّ عرضًا عالميًّا لسيرك دو سوليه، وحفلة غنائية، إضافة إلى مجموعة من عروض الدرونز التي زينت سماء الرياض في أولى ليالي موسم هذا العام.

رياض فايبز

وقد صاحب انطلاقَة فعاليات الموسم الليلة في “رياض فايبز”، مجموعةٌ من الألعاب النارية، التي أضاءت أنحاء العاصمة، إضافة إلى موقع الحفل في أول انطلاقة لأكثر من 8500 فعالية بالموسم.

ويضم حفل افتتاح موسم الرياض 2022، عرضًا فنيًّا لجميع مناطقه الخمسة عشر، إضافة إلى عدد من الألعاب البهلوانية، وسباق الدراجات النارية، وعروض ألعاب الجمباز، ونفث النار، والقفز من خلال الحلقات، إضافة إلى الاستعراض على أنغام الموسيقى وأغاني الأوركسترا.