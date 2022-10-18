لويس جوستافو الأفضل بالجولة الـ8

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي لويس جوستافو بشكل لافت ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليخطف نجومية الجولة الثامنة.
لويس جوستافو يتألق
وخطف لويس جوستافو الأنظار خلال مباراة النصر ضد الفيحاء بالجولة الثامنة، ونجح في تسجيل ثنائية، ويساهم في فوز فريقه برباعية، ليحصل على إشادة كبيرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية بقيادة لويس جوستافو الذي حصل على أعلى تقييم في الجولة الثامنة بـ9.3 درجة.
وحصل نجم النصر، أندرسون تاليسكا على ثاني أعلى تقييم في الجولة الثامنة بـ8.7 درجة، بعد تسجيله ثنائية أيضًا، ثم مهاجم الشباب، كارلوس جونيور بـ8.5 درجة.
التشكيل المثالي
وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى فريق الفتح، جاكوب ريين، وزميله المدافع مروان سعدان، أحمد حجازي “الاتحاد”، سعد بالعبيد “التعاون”.
كما ضمت التشكيلة المثالية كلًا من؛ سعد بقير “أبها”، كارلوس جونيور “الشباب”، ميشيل ديلغادو “الهلال”، وفراس البريكان “الفتح”، بجانب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جوستافو، عبدالإله العمري وأندرسون تاليسكا.